‘Mag Arib alsjeblieft terug als Kamervoorzitter? Bergkamp kan het gewoon niet’

Deckwitz wil het voorts nog even hebben over de ster van de algemene beschouwingen: Mark Rutte. “Waar hij de laatste maanden een uitgebluste indruk maakte, ging hij afgelopen week opeens als een speer. Je vraagt je af wat er in de snoepjes zat die hij de hele tijd in zijn mond stak. Bij iedere kritische vraag gaf hij geen antwoord, maar herkauwde hij gewoon een stuk troonrede of miljoenennota. Tot wanhoop van diverse Kamerleden.”