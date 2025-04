Maffioso Trump dwingt Europa te kiezen tussen Amerika en China

De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie kiest tussen handel met de VS of China. Dat blijkt uit geheime documenten na een ontmoeting tussen de Ierse vicepremier Simon Harris en de Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick. Dat meldt The Irish Times .

De VS zegt een handelsakkoord met de EU te willen, maar eist daarvoor wel minder strenge regels van Europa. Dat geldt bijvoorbeeld voor voedsel: Amerikaans rundvlees en kip mogen de EU nu niet in vanwege de Europese voedselregels. De vorige Trump-regering klaagde daar al vaak over. Toch zeggen bronnen in Ierland en de EU dat ze die voedselregels niet gaan aanpassen, bijvoorbeeld over vlees met hormonen of kip gewassen met chloor.