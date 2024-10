Maffioso Trump bedreigt NAVO-landen weer: wie niet betaalt, wordt niet beschermd Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 425 keer bekeken • bewaren

Nog maar twee dagen geleden zei Rutte zich geen enkele zorgen te maken over het voortbestaan van de NAVO als Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen weet te winnen. Volgens de oud-premier die inmiddels secretaris-generaal van de NAVO is heeft hij als kabinetsleider vier jaar met Trump samengewerkt en kent hij hem goed genoeg om te weten dat hij het bondgenootschap niet in de steek laat.

Helaas voor Rutte lijkt Trump daar zelf heel anders over te denken. Tijdens een toespraak in Detroit dreigde Trump dat NAVO-landen die naar zijn mening niet genoeg bijdragen aan defensie, niet hoeven te rekenen op Amerikaanse bescherming in het geval van een aanval van buitenaf. Een van de kernwaarden van de alliantie is dat een aanval op één lidstaat, automatisch betekent dat de hele NAVO in actie komt.