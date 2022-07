Maffiapraktijken: blokkeerboeren eisen dat vegaproducent feiten verwijdert van site

9 jul. 2022 - 21:11

@Nuilert In 1900 waren er op deze aardbol +/- 1 miljard bewoners, nu zijn dat er 7.5 miljard. Zou dat mogelijk ook een grote invloed hebben op alles? In 1900 waren er 5 miljoen bewoners in Nederland, in 1950 waren dat er 10 miljoen en nu 2022 17.597.607 en er kwamen in 2021 115.979 bewoners bij. Dat aantal is ter grootte van een stad als Zoetermeer. Die toename wordt juist toegejuicht door onze regering en bestaat voor de helft uit asielzoekers, terecht of onterecht en de andere helft voornamelijk uit de EU landen sinds de binnengrenzen zijn verdwenen. Daar gaat deze regering niets aan doen, want dat houdt de salarissen laag en iedereen blijft wijzen naar die buitenlanders en met die verdeel en heers tactiek regeert de huidige regering al heel wat jaartjes. Dat heeft invloed op de zorg, onderwijs, woningbouw en vele andere sociale ondersteuning, Het houdt de onuitputtelijke groei incluis schulden in stand. De kosten worden geminimaliseerd en gesocialiseerd en de baren gemaximaliseerd en geprivatiseerd. Zonder economische groei stort het kaartenhuis in elkaar en de schade is voor de toekomst en jongere generaties.