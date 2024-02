Macrons dreigementen zijn praatjes voor de vaak van een leunstoelgeneraaal Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

De angst voor kernwapens houdt een paneuropese oorlog voorlopig tegen.

Niet alleen Emmanuel Macron, maar ook zijn premier Gabriel Attal acht de inzet van Europese troepen op Oekraïens grondgebied mogelijk. "In een oorlog kun je niets uitsluiten" verklaarde hij. "Vooral als die aan de poorten van de Europese Unie wordt gevoerd." Dat ging nog verder dan wat zijn grote baas had gezegd.

President Macron deed zijn uitspraak maandagavond op een spoedconferentie met twintig regeringsleiders van EU-lidstaten over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken David Cameron was aanwezig. Canada en de Verenigde Staten hadden waarnemers gestuurd.

Het was dus géén bijeenkomst van de NAVO. Dat haalt iets van het gif uit deze angel. Het is mogelijk dat een lidstaat troepen stuurt om elders te vechten zonder dat de verdragsorganisatie daarbij betrokken raakt. Frankrijk heeft vaak genoeg interventietroepen naar Afrika gestuurd. De Verenigde staten schikken net zo min voor zulke interventies in. De NAVO komt daar niet aan te pas want het is een defensieve organisatie. Het “een voor allen, allen voor een” treedt alleen maar in werking als een lidstaat wordt aangevallen.

Het is dus mogeljk dat een ander land Oekraïne niet alleen materieel levert maar ook mannen zonder dat er meteen een wereldoorlog van komt. Vers twee is of dat een realistische optie is. Het grote probleem van de Oekraïners is naar eigen zeggen het gebrek aan wapens van allerlei slag. Ze moeten zuinig zijn met wat ze hebben terwijl de Russen over een overvloed aan geweldsmiddelen beschikken. Zou dat probleem opgelost zijn als er ook nog extra mannen verschijnen?

De harde woorden van Macron en zijn premier lijken op spierballentaal van leunstoelgeneraals. Wij mogen blij zijn dat een Europese oorlog binnen een paar weken zou leiden tot de inzet van kernwapens en een vernietiging van alle oorlogvoerende mogendheden, zo niet van alle leven op aarde. Het is moeilijk voorstelbaar dat de NAVO er buiten gehouden kan worden als lidstaten eenmaal manschappen, schepen en vliegtuigen inzetten. Vooral als Rusland daardoor in het nauw dreigt te komen. Dan komt de inzet van kernwapens op tafel en breken de laatste dagen van de mensheid aan. Dat risico durft in de hallen van de macht niemand aan.

Zonder kernwapens zou Europa waarschijnljk al lang in een verwoestende oorlog met Rusland verwikkeld zijn.

De gegarandeerde wederzijdse vernietiging door kernwapens is onze redding. Anders lagen we nu net als de inwoners van Gaza zonder enige bescherming onder het raketvuur van de vijand.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmn.