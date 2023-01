Macron zal Algerije geen excuses aanbieden voor kolonialisme, maar wel blijven werken aan verzoening

"Het is niet aan mij om vergiffenis te vragen, daar gaat het hier niet om, dat woord zou al onze banden verbreken", zei Macron. "Het ergste zou zijn om te besluiten: 'we verontschuldigen ons en gaan ieder onze eigen weg.'" Ook voegde hij eraan toe: "Werken aan geheugen en geschiedenis is geen afrekening van alle rekeningen.’’

De Franse president heeft gedurende zijn politieke carrière de spanningen rondom dit onderwerp aangewakkerd, maar ook gesust. Zo liet hij in 2020 een rapport opstellen over hoe de landen tot verzoening kunnen komen. Daarbij werden de opties ‘berouw tonen’ en ‘verontschuldigingen maken’ uitgesloten. Maar zei ook dat hij zich afvroeg of Algerije wel als natie bestond voor de kolonisatie. Dit leidde tot boze reacties van de Algerijnen, waarop hij in een interview met een Algerijnse schrijver antwoordde: "Deze momenten van spanning leren ons.’’ Ook voegde hij eraan toe: "Je moet je hand weer kunnen uitstrekken en meedoen, wat president Tebboune en ik hebben kunnen doen.’’