Macron wil Franse rechtsextremist Le Pen niet bij eerbetoon aan communistische verzetsheld, maar ze gaat toch

Het grote boegbeeld van extreemrechts in Frankrijk, Marine Le Pen, is vastbesloten aanwezig te zijn bij de nationale ceremonie om de communistische verzetsheld Missak Manouchian te eren. Manouchian wordt bijgezet in het Panthéon in Parijs, de hoogste eer voor Frankrijks historische helden. President Emmanuel Macron had Le Pen verzocht weg te blijven en ook de organisatie achter de opname van Manouchian in het Parijse mausoleum wil het niet. Le Pen houdt voet bij stuk.