Macron wil Franse kernwapens voor heel Europa

President Emmanuel Macron heeft verklaard dat hij bereid is de Franse kernwapens te verspreiden over Europa, onder meer naar Nederland. Dat is een grote verandering in de militaire strategie. Tot nu toe is de militaire doctrine dat Frankrijk, de enige kernmacht binnen de EU, de vernietigingswapens alleen mag inzetten als het eigen grondgebied of vitale belangen bedreigd worden. Het is de tweede keer in een week tijd dat Macron het onderwerp ter sprake brengt. Het onderwerp lijkt van belang te gaan worden bij de Europese verkiezingen. Zijn politieke opponenten wijzen het voorstel af en vinden dat kernwapens alleen ten dienste van Frankrijk mogen staan.

De president is bereid het gebruik van kenwapens te koppelen aan een "Europese dimensie" van die Franse belangen, schrijft Deutsche Welle. "Ik ben bereid deze discussie te openen die ook moet gaan over raketafweer, lange afstand mogelijkheden en kernwapens voor hen die ze hebben of die waar Amerikaanse kernwapens zijn ondergebracht." Nederland is een van de landen waar Amerikaanse kernwapens zijn gestationeerd. "Laten we het ter tafel brengen en zien wat ons echt geloofwaardig kan beschermen."

In Europa bestaat de vrees dat bij een verkiezingsoverwinning van Donald Trump niet meer gerekend kan worden op de Amerikaanse verdediging bij een Russische aanval. De zorgen over dat laatste nemen toe. De burgemeester van de Letse hoofdstad Riga heeft burgers opgeroepen in hun huizen schuilkelders in te richten. De Baltische staten zijn in hoog tempo bunkers aan het bouwen uit vrees dat zij na Oekraïne het volgende slachtoffer worden van het Russische imperialisme.

Macron wil dat Europa beter voor zichzelf gaat zorgen. In een speech over zijn visie, die hij donderdag gaf op de prestigieuze universiteit Sorbonne, stelde hij onder meer dat Europa tot voor kort op drie essentiële terreinen alles heeft uitbesteed aan buitenlandse machten: de verdediging aan de VS, de energievoorziening aan Rusland en de technologische vooruitgang aan China. Volgens Macron moet Europa die zaken zelf ter hand nemen.