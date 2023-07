Macron wil forse boetes uitdelen aan ouders van rellende kinderen

De Franse president Emmanuel Macron denkt de sociale onrust die het land teistert te kunnen bezweren door hoge boetes uit te delen aan ouders van kinderen die meedoen aan de rellen. Van de 4000 personen die de afgelopen weken werden gearresteerd wegens betrokkenheid bij de rellen, zijn er 1200 minderjarig, sommigen van hen waren niet ouder dan 12 jaar. De onlusten braken uit nadat een politieagent in Nanterre, een voorstad van Parijs, vorige week dinsdag een 17-jarige jongen doodschoot tijdens een verkeerscontrole.

Macron deed het voorstel tijdens een ontmoeting met agenten in Parijs. Hij bedankte de politie voor het optreden tegen de rellen. "We moeten een manier vinden om de gezinnen makkelijk en financieel te treffen," zei hij. Hij dacht daarbij aan een "soort minimum prijs voor de eerste misdraging". Macron stelt dat het "de verantwoordelijkheid is van de ouders om hun kinderen thuis te houden en niet die van de staat".