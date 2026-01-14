Macron wil EU-hulpgeld voor Oekraïne niet meer besteden aan Amerikaanse wapens, Nederland reageert woest Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 405 keer bekeken Bewaren

Nederland maakt binnen de Europese Unie ruzie met Frankrijk omdat president Macron de Amerikaanse invloed drastisch en zo snel mogelijk wil terugdringen. De miljarden aan hulp voor Oekraïne die de EU beschikbaar stelt moeten volgens de Fransen niet meer uitgegeven worden aan de Amerikaanse wapenindustrie maar in Europa zelf besteed worden. Macron wil zo de afhankelijkheid van de Amerikanen terugdringen. Sinds het aantreden van Trump is de VS een onbetrouwbare bondgenoot gebleken die bereid is Oekraïne te laten vallen en zelfs dreigt met een invasie van Groenland.

De Europese Commissie voelt wel wat voor de Franse argumenten, tot grote ergernis van Nederland en Duitsland. Volgens Den Haag is de Europese wapenindustrie niet in staat de benodigde wapens op tijd te leveren.

De gemoederen lopen daardoor hoog op, juist nu de vraag heerst of Washington wel betrokken moet worden bij de defensieaankoopprogramma's. Steeds vaker klinken geluiden dat de EU op eigen benen moet staan, iets wat ook een wens is van de Verenigde Staten. En de verdeeldheid over dit standpunt wordt alleen maar groter nu de regering-Trump dreigt met een militaire overname van Groenland. Critici zeggen dat het Franse streven naar een strikte 'Buy European'-clausule Oekraïne zal beperken om zich te verdedigen tegen de Russische agressie. 'Oekraïne heeft dringend behoefte aan apparatuur die door derde landen wordt geproduceerd. Denk daarbij met name aan door de VS geproduceerde luchtverdedigingssystemen, F-16-munitie en reserveonderdelen', schrijft de Nederlandse regering in een brief aan andere EU-landen die is ingezien door Politico.

Nederland heeft voorgesteld om minstens 15 miljard euro beschikbaar te stellen voor Oekraïne om buitenlandse wapens te kopen die niet direct in Europa verkrijgbaar zijn, schrijft Politico. In de praktijk komt dat er op neer dat er miljarden naar de VS gaan.