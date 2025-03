Macron waarschuwt voor grenzeloze Russische agressie

Er is een nieuw tijdperk aangebroken waarin ingrijpende stappen nodig zijn om de Franse en de Europese veiligheid te garanderen. Dat zei Emmanuel Macron woensdag tijdens een televisietoespraak. In ruim een kwartier legde de Franse president aan de hand van kaarten en grafieken uit dat er niet meer louter sprake is van een conflict tussen Rusland en Oekraïne maar van een internationaal conflict. “Het gevaar van Rusland verspreidt zich over Europa.”

NRC schrijft: “Hij somde op hoe Moskou Europese landen aanvalt: militair in Oekraïne, maar ook in de ruimte, op zee, en „achter onze schermen” via hacks en het verspreiden van desinformatie. Macron toonde grafieken van hoeveel Rusland in zijn leger investeert en benadrukte dat Moskou zelfs Noord-Koreaanse militairen inzet. „Rusland heeft [...] een mondiaal conflict gecreëerd”, zei hij. Daar is nu bijgekomen dat de Verenigde Staten onder president Donald Trump van „positie zijn veranderd” wat betreft de Oekraïne-oorlog en handelssancties tegen de EU hebben aangekondigd. Ook andere dreigingen als terrorisme zijn niet verdwenen, benadrukte Macron.”