Macron waarschuwt VN voor gevolgen van wetteloos gedrag Israël en eist optreden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 290 keer bekeken • Bewaren

In zijn laatste toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de Franse president Emmanuel Macron, die volgend jaar het einde van zijn tweede en laatste ambtstermijn bereikt, hard uitgehaald naar Israël. Hij noemde de ramp die zich in Gaza afspeelt "een schande voor ons allen". Hij riep met stemverheffing de toekijkende wereldgemeenschap, die weigert op te treden tegen het tomeloze geweld van Israël en de bewust veroorzaakte humanitaire nood onder de bevolking, ter verantwoording. "Welke geloofwaardigheid hebben we nog als we passief blijven ten opzichte van Gaza?"

Emmanuel Macron herinnerde aan zijn oproep van vorig jaar tot erkenning van Palestina, die vervolgens door twaalf staten bij de VN werd opgevolgd en herhaalde dat een tweestaten-oplossing de enige weg naar vrede is. Hij veroordeelde ook het aanhoudende Israëlische geweld tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever.

Het AD schrijft:

De wereld dreigt af te glijden naar een situatie waarin het recht van de sterkste geldt, waarschuwt de president. „De vraag is of we in deze natuurtoestand willen leven, waarin de wet van de jungle geldt, of dat we willen leven in een beschaafde internationale gemeenschap.” Als landen geen stelling nemen, kunnen grootmachten daar misbruik van maken en de zelfstandigheid van andere staten bedreigen, stelt Macron.