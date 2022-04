Macron trekt klimaatkaart om linkse kiezers over te halen

In Frankrijk woedt een hevige strijd tussen zittend president Emmanuel Macron en de extreemrechtse Marine Le Pen. Volgende week zondag, 24 april, beslissen de Franse kiezers wie van de twee president gaat worden. Normaal gesproken zou Macron die verkiezing moeten winnen maar gevreesd wordt dat juist die gedachte een nachtmerriescenario in kan luiden. Een Franse variant van het Brexit-referendum waarbij de meerderheid het aflegt tegen een fanatieke minderheid omdat een overwinning van de laatste ondenkbaar wordt geacht. De neoliberale Macron is, om het zacht uit te drukken, niet erg populair bij linkse kiezers en gevreesd wordt dat ze thuisblijven bij de tweede ronde.