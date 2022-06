Macron, Scholz en Draghi met nachttrein naar Kyiv

16 jun. 2022 - 9:38

Een mooie foto uit een onuitsprekelijk trieste politieke realiteit - dat is niet ongewoon, zeg ik erbij. De opname is historisch en bijzonder. Mensen zijn nu eenmaal mensen, en de drie heren hebben ongetwijfeld een ernstig onderhoud. De afbeelding zou tevens iets heel anders kunnen weergeven: drie vrienden die elkaar lang niet zagen maken een toerritje in een mooie oude trein. Voor zo iets aparts stap je niet in een uitgerangeerd boemeltje, of zo een malle sprinter. In- en uitchecken bij die idiote poortjes? Doen we niet, uilskuiken! Wij, een trio van oude makkers in de paraplufabricage, nemen het er even lekker van. Die blauwe mapjes zijn maar show voor onze vrouwen thuis, en in de glazen zit wodka. Als de fotograaf opgehoepeld is, steken we een lekkere sigaar op. Ben ik nu al te speels bij een somber onderwerp? Nee. Het is alleen maar goed dat zulke gezagsdragers, hoe verschillend ook van achtergrond, dit avontuur aangaan om het geschonden Kyiv te bezoeken en Zelenskyi te spreken. Klaus Iohannis is later aangeschoven, zie ik. Hulde. Ook aan die reizigers wier opvattingen ik niet deel.