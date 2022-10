Macron: Russische inval is keerpunt in onze geschiedenis

25 feb. 2022 - 5:03

Zodra een land het voorbeeld van de Navo volgt en door middel van leugen en bedrog een ander land aanvalt is dit plotseling een keerpunt in de geschiedenis. Die keren dan dat de Navo dit deed? Was dat dan niet verkeerd of een keerpunt? Hmmm nee dat laatste niet, anders was het wel bij 1x gebleven. Putin is een kl**tzak, maar de westerse leiders zij hetzelfde maar dan ook heel dom. Ze hebben niet eens in de gaten dat Rusland exact dezelfde truukjes en leugens gebruikt als dat de Navo bij de vele illegale mensenrechtenschendende invallen van soevereine staten heeft gedaan.

