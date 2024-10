Macron roept op tot staken wapenleveranties aan Israël, Netanyahu noemt Frankrijk bondgenoot van Iran

In een uitzonderlijke actie voor een Westerse leider heeft de Franse president Emmanuel Macron een oproep gedaan geen wapens meer te leveren aan Israël als die ze gebruikt voor de oorlog in Gaza. "Het terugkeren naar een politieke oplossing is noodzakelijk, dat we stoppen met het leveren van wapens om in Gaza te vechten," verklaarde Macron aan de radiozender France Inter. Hij merkte in het eerder deze week opgenomen interview ook op dat Frankrijk geen wapens levert maar dat Israël niet wil luisteren. "Ik denk dat het een fout is, ook voor de veiligheid van Israël" en voegde toe dat het conflict de "haat" aanwakkert.