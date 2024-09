Macron passeert linkse winnaars verkiezingen en schuift oud-Brexit-onderhandelaar naar voren als premier

NU.nl schrijft: “De 73-jarige Barnier wordt gezien als veteraan in de Franse en Europese politiek. Hij diende in de kabinetten van oud-presidenten Jacques Chirac en Nicolas Sarkozy en werd voor het eerst minister in 1993. Daarnaast was hij tweemaal Eurocommissaris, tussen 1999 en 2004 en tussen 2009 en 2014. Tussen 2004 en 2005 was hij minister van Buitenlandse Zaken onder toenmalig president Chirac.”