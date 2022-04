Macron of Le Pen: Frankrijk kiest president die maar weinig mensen willen

In Frankrijk zijn zondagochtend om 8 uur de stembussen geopend voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Die draait om de strijd tussen de zittende president Emmanuel Macron en Marine Le Pen van het extreemrechtse Rassemblement National. In de peilingen heeft Macron een voorsprong op Le Pen.

Beide kandidaten zijn uitermate impopulair in Frankrijk. In de eerste verkiezingsronde stemde zo’n 50 procent van de kiezers op geen van beide kandidaten. De verwachting is dan ook dat de opkomst zondag zeer laag zal zijn. Ook voorspellen analisten dat veel kiezers die wel de gang naar de stembus maken, een leeg en dus ongeldig biljet zullen indienen. Vooral aanhangers van de kandidaat die als derde uit de vorige stemronde naar voren kwam, de linkse Jean-Luc Mélenchon, hebben laten weten blanco te stemmen. Wanneer dat in groten getale gebeurt, kan dat nadelig uitpakken voor Macron die de linkse stemmen hard nodig heeft.