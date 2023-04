President Macron loopt op straat al zingend in extreemrechtse fuik Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 280 keer bekeken • bewaren

Het waren ongelofelijke videobeelden waarvan mensen aanvankelijk dachten dat ze gegenereerd waren door AI-software maar ze bleken echt. Maandag had president Emmanuel Macron, in een poging de politieke crisis rond de pensioenen te bezweren, vanuit het Elysée live een tv-toespraak gehouden die door 15 miljoen Fransen werd bekeken. Kort daarna werd hij zingend op straat gefilmd. Terwijl alle politieke commentatoren zich op tv en radio over de inhoud van zijn speech bogen, maakte de president samen met zijn vrouw Birgitte een ommetje door de stad. Daarbij troffen ze een groepje jongens die Franse volksliedjes zongen met behulp van een karaoke app. Of de president misschien mee wilde doen?

En zo zong Macron, het populaire liedje Le Refuge, over een verlaten berghut in de Pyreneeën. Dat is een onschuldig lied dat Macron al eens eerder op straat zong. Al snel werd ontdekt dat het gaat om de app Canto die is uitgebracht door een extreemrechtse groepering, die onder het mom van volksmuziek extreemrechtse strijdliederen verspreidt, waaronder nummers die banden hebben met nazi-Duitsland.