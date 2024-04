Macron: Franse gevechtsvliegtuigen ingezet tegen Iraanse aanval op verzoek van Jordanië

President Emmanuel Macron heeft in een tv-interview verklaard dat Franse gevechtsvliegtuigen dit weekend in actie zijn gekomen en Iraanse drones hebben onderschept. Frankrijk voerde de verdedigingsactie uit op verzoek van de Jordaanse regering. De Iraanse drones en raketten schonden het Jordaanse luchtruim. Eerder werd al bekend dat de Britse en Amerikaanse strijdkrachten voorkwamen dat de Iraanse aanvalswapens Israël konden bereiken. Israël heeft de aanval weten af te slaan. Macron spreekt van een "Israëlische overwinning".

Frankrijk heeft een luchtmachtbasis in Jordanië om te strijden tegen islamistische extremisten, zoals IS. Die terreurorganisatie verklaarde Frankrijk de oorlog en voert sinds 2015 aanslagen uit in het land. Frankrijk heeft ook luchtmachtbases in Irak en de Verenigde Arabische Emiraten.