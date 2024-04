Macron: Britse deportaties van asielzoekers naar Rwanda zijn 'verraad van Europese waarden'

Hoewel Macron de Britten niet met naam en toenaam noemde, kon er geen twijfel over bestaan op wie hij zijn pijlen richtte. In dezelfde toespraak hekelde hij de Brexit, die volgens de Franse president is uitgemond in ‘een explosie van negatieve gevolgen die ertoe hebben geleid dat vandaag de dag niemand het nog serieus over een exit durft te hebben, noch uit de Europese Unie, noch uit de eurozone.”