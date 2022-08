Macron bereidt Fransen voor op zware winter: ‘prijs voor de vrijheid’

Er dreigt een zware winter voor Europa als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De inflatie is nu al enorm opgelopen en de energieprijzen gaan door het dak.

Emmanuel Macron greep een toespraak bij de herdenking van de bevrijding van Bormes-les-Mimosas in het zuiden van Frankrijk vrijdag aan om de bevolking voor te bereiden op nieuwe tegenslagen. De president riep de Fransen op om “de prijs te accepteren die we voor vrijheid betalen”, schrijft Libération . Macron sprak nogmaals zijn afschuw uit over “de brute aanval” van Rusland.

In werkelijkheid is de gasstop vermoedelijk bedoeld om de Europese Unie onder druk te zetten. Poetin hoopt dat pro-Russische populisten in Europa de wind in de zeilen krijgen als de prijzen verder omhoog schieten.