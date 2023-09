Macrocijfers Nederlandse economie zijn financieel top maar verhullen wel schrikbarende microcijfers voor burgers

De miljoenennota van het demissionaire kabinet Rutte IV laat goede financiële data zien over de economie van ons land. Deze macrocijfers over de hoogte van onze staatsschuld en het begrotingstekort afgezet tegen ons Bruto Nationaal Product zien er zonder meer goed uit. Weinig landen in de EU kunnen dit soort prachtige cijfers van hun economie tonen.