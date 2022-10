Machthebber slaat toe: voorganger Xi Jinping tegenstribbelend afgevoerd op partijcongres China

Verbijsterende beelden van het congres van de Chinese Volkspartij. Te zien is hoe agenten in burger de voormalige partijleider Hu Jintao afvoeren. Hu protesteert maar wordt toch meegenomen. Naast hem zit zijn opvolger Xi Jinping die op het congres zijn machtspositie aan het versterken is. De beelden werden niet uitgezonden via de officiële kanalen van de staats-tv.

Wat deze hoogst ongewone gebeurtenis op het verder volledig geregisseerde congres wil zeggen: niemand die het echt weet. Maar een teken van onenigheid in de hoogste gelederen van de partij is het zeker. Anders was dit nooit in het openbaar te zien geweest. Hu Jintao’s beleid is door Xi indirect zwaar veroordeeld. Ook in het werkrapport waar Xi aan het begin van het congres delen uit voorlas, komt een heel negatief beeld naar voren van de tien jaar dat Hu aan de macht was.