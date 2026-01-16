Macht bestaat bij de gratie van wie buigt Opinie Vandaag leestijd 1 minuten 143 keer bekeken Bewaren

Marcel Kolder Kanteldenker

De gevluchte oppositieleider, beroofd van haar land, haar positie en haar speelruimte, biedt haar Nobelprijs aan aan de machthebber die haar lot in handen heeft. Het is geen lichtzinnig gebaar, maar een wanhopige poging om weer ergens invloed te voelen. Historisch gezien is dit een bekend ritueel: vazallen die steden, schatten of symbolen van eer aanboden aan koningen. Niet omdat die koning het object nodig had, maar omdat macht zichzelf bevestigt door erkenning. Wie schenkt, erkent.

De machthebber accepteert het aanbod niet. Dat hoeft ook niet. Het aanbod zelf heeft de verhouding al vastgelegd. De afhankelijkheid is uitgesproken, de hiërarchie publiek gemaakt. In zulke momenten zie je hoe symbolische gebaren zwaarder kunnen wegen dan formele macht. Principes – mensenrechten, democratie, rechtvaardigheid – verdwijnen naar de achtergrond, terwijl persoonlijke gunst en zichtbaarheid naar voren schuiven.