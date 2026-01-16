Macht bestaat bij de gratie van wie buigt

De gevluchte oppositieleider, beroofd van haar land, haar positie en haar speelruimte, biedt haar Nobelprijs aan aan de machthebber die haar lot in handen heeft. Het is geen lichtzinnig gebaar, maar een wanhopige poging om weer ergens invloed te voelen. Historisch gezien is dit een bekend ritueel: vazallen die steden, schatten of symbolen van eer aanboden aan koningen. Niet omdat die koning het object nodig had, maar omdat macht zichzelf bevestigt door erkenning. Wie schenkt, erkent.
De machthebber accepteert het aanbod niet. Dat hoeft ook niet. Het aanbod zelf heeft de verhouding al vastgelegd. De afhankelijkheid is uitgesproken, de hiërarchie publiek gemaakt. In zulke momenten zie je hoe symbolische gebaren zwaarder kunnen wegen dan formele macht. Principes – mensenrechten, democratie, rechtvaardigheid – verdwijnen naar de achtergrond, terwijl persoonlijke gunst en zichtbaarheid naar voren schuiven.
Dit incident laat zien dat macht niet alleen institutioneel is, maar relationeel en performatief. Ze bestaat bij de gratie van wie buigt, wie erkent, wie iets opoffert in het volle licht. En precies daarin wordt het ook een wat treurige vertoning: grootse woorden, hoge onderscheidingen, teruggebracht tot een ruilmiddel in een ongemakkelijke choreografie. Je voelt bijna hoe het scenario zich schrijft. Dit is geen geschiedenisles, maar een pilotaflevering. Netflix kijkt ongetwijfeld mee.
Meer over:opinie, maria machado, donald trump, nobelprijs voor de vrede, venezuela
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.