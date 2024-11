Maccabi-hooligans probeerden huizen van Palestina-sympathisanten binnen te dringen

“Ze ligt al in bed als ze zich ook beseft dat er direct onder haar raam een groep Maccabisupporters in het Hebreeuws aan het scanderen is. “Ik heb een pro-Palestijnse poster voor mijn raam hangen, buren hebben Palestijnse vlaggen,” zegt ze. “Toen ik mijn gordijn opendeed om te kijken werd het geschreeuw nog harder. Ze begonnen tegen mijn deur te trappen. Ik was echt heel erg bang, ik was alleen thuis en door uit het raam te kijken wisten ze dat ik thuis was.””

“Zo verzamelen tientallen Maccabi-aanhangers zich woensdagnacht voor Villa Mokum, een kraakpand op het Rokin waar diverse Palestijnse vlaggen hangen. Op video’s is te zien hoe ze stenen naar de ramen gooien, het pand beklimmen en de vlaggen eraf rukken. “Ze trapten tegen onze deuren en probeerden ons huis binnen te komen,” zegt een 23-jarige bewoner van het pand. “Ze staken hun middelvinger op en maakten onthoofdingsgebaren, zeiden ‘we’re going to kill you and we will come back’.””