Maatwerkafspraken voor Tata Steel: een Faustiaans pact?

Vandaag, 11 september, debatteert de Tweede Kamer over de toekomstplannen van Tata Steel Nederland. Het ministerie van Economische Zaken lijkt vastbesloten om Tata Steel te redden met een 'groen-staalplan', ongeacht de kosten en de impact op de gezondheid van de omwonenden. Terwijl Pieter Omtzigt in zijn boek pleit voor meer wetenschappelijk advies en versterking van de WRR, worden er in het kader van dit plan juist twee experts, Wijers en Blom, met beperkte expertise ingehuurd om een ‘U vraagt wij draaien’-rapport op te leveren dat vooral lijkt te dienen als rechtvaardiging voor de miljarden subsidies die Tata Steel tegemoet kan zien.

Maar in plaats van deze signalen serieus te nemen, blijft de focus liggen op het groen-staalplan, ondanks de vele kanttekeningen. Tata Steel India lijkt niet bereid te zijn om zelf te investeren, de plannen worden steeds gewijzigd en de daadwerkelijke transitie naar groen staal laat nog jaren op zich wachten. Pas in 2045 gaat de laatste Hoogoven uit. Ondertussen blijft de vervuiling en de gezondheidsschade bestaan.

De argumenten voor het steunen van Tata Steel zijn zwak. Het argument van Europese strategische autonomie is twijfelachtig, in andere Europese landen is genoeg goedkope groene energie beschikbaar om waterstof te produceren. De werkgelegenheid is geen onoverkomelijk probleem en de garanties van Tata Steel zijn weinig waard. De geschiedenis leert ons dat staatssteun aan bedrijven vaak mislukt en leidt tot steeds hogere kosten voor de belastingbetaler.