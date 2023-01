Maatschappelijke organisaties: vrijheid van meningsuiting van critici van Israël staat onder druk

Wie in Nederland kritische vragen stelt over het apartheidsregime in Israël krijgt steevast te maken met lastercampagnes. “We zien een patroon waarin academici, mensenrechtenverdedigers en journalisten het zwijgen is opgelegd vanwege het benoemen van Israëlische mensenrechtenschendingen”, stellen zeven maatschappelijke organisaties.