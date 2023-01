'Maatschappelijk ontwrichtende' asielcrisis dreigt door beroerd beleid kabinet-Rutte Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 291 keer bekeken • bewaren

Nederland stevent af op een “maatschappelijk ontwrichtende” asielcrisis. Dat schrijft NRC vrijdag op basis van interne documenten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De verwachting is dat de asielcrisis dit jaar nog groter zal zijn dan afgelopen zomer, toen honderden mensen nachtenlang in het gras moesten slapen. Een oplossing is niet in zicht.

De tijdelijke noodopvang die op meerdere plekken uiteindelijk werd ingericht verdwijnt binnenkort weer. In februari en maart verlopen de contracten van achttien opvanglocaties, met in totaal vijfduizend plekken. In april tot en met juli verdwijnen er nog meer crisisnoodopvangplekken en het COA heeft het nog niet voor elkaar gekregen vervangende locaties te vinden. Daar komt bij dat er dit jaar waarschijnlijk meer asielzoekers naar Nederland komen dan waar het kabinet op berekend is. Er wordt dan ook gevreesd dat al binnen enkele weken “voor een paar duizend asielzoekers geen opvangplek meer beschikbaar is en dat zij op straat belanden”.

Het aantal asielzoekers vormt met een krappe 12 procent maar een klein deel van alle migranten die jaarlijks naar Nederland komen. Desondanks blijft het kabinet het aantal asielzoekers onderschatten waardoor er stelselmatig te weinig budget is voor asielopvang. Daarnaast is er de afgelopen jaren fors bezuinigd op onder meer de opvang en begeleiding van asielzoekers. Dat alles heeft geresulteerd in de opvangcrisis die afgelopen zomer pijnlijk blootgelegd werd.

Premier Mark Rutte is momenteel aan een ronde door de Europese Unie bezig om te praten over migratie en het oplossen van de asielcrisis in Europees verband. Zo sprak hij al met de Belgische premier De Croo en de Oostenrijkse kanselier Nehammer. Na het weekend ontvangt hij de Franse president Macron in Den Haag. Het COA broedt ondertussen op noodmaatregelen zoals het verhogen van de maximale bezetting in asielzoekerscentra of voorrang geven aan vrouwen en kinderen. Maar zelfs wanneer dat gebeurt, spreekt het COA van een “zorgelijke” situatie en zegt dat het “al jaren” waarschuwt voor het tekort aan opvangplekken.