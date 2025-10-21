'Maar één groep te nobel, beschaafd en objectief om voor zichzelf te kiezen: vrouwen'

'Er is maar één groep die te nobel, te beschaafd en te objectief is om voor zichzelf te kiezen', zegt Lisa Loeb in De Nieuws BV. 'Die groep kiest voor 'kwaliteit', terwijl de rest gewoon hun eigenbelang aankruist. Het is een groep die de meerderheid vormt in Nederland, maar zichzelf steeds behandelt als een machteloze minderheid. Over wie ik het heb? Vrouwen.'