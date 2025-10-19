De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Ziet u ook zo op tegen de feestdagen, dat het gezellig móet zijn, met familie en schoonfamilie in die net iets te grote kring, in die net iets te kleine woonkamer, dat het net iets te lang stil blijft na die foute grap van de (alweer) licht aangeschoten Ome Johan? Bent u ook bang dat het gesprek dan al gauw op politiekgevoelige onderwerpen terechtkomt, en dat u (net als vorig jaar) als party-pooper naar de keuken zult afdruipen?

Maak dan gebruik van dit handige ‘maar-dat-mag-je-niet-zeggen’ overzicht vol a-politieke uitspraken! Hierin staan maar liefst 20 zinnen van onze nationale rolmodellen, die u zonder gêne in het gezelschap kunt roepen om de lachers op uw hand te krijgen. Hooguit zullen ze na afloop van u zeggen dat u ‘wel een grote bek, maar een klein hartje heeft’.

Hier volgt het overzicht. Gegarandeerd gezellig en proost.

V - Zeg...

X - Zeg niet...

V - Ik ben tegen genocide

X - Ik ben tegen genocide in Gaza

V - Nareis op nareis op nareis

X - Leugen op leugen op leugen

V - Grenzen dicht!!

X - Europese samenwerking is de toekomst

V - Ik weet niet hoe ze die onderzoeken doen

X - Ik doe die onderzoeken

V - Ik ben geen econoom

X - Ik heb deskundige hulp ingeschakeld

V - De stikstofcrisis bestaat niet

X - De asielcrisis bestaat niet

V - Jodenhaat en antisemitisme

X - Moslimhaat en islamofobie

V - Minder minder minder Marokkanen

X - Minder minder minder racistisch tuig

V - Ze kan vast lekker pijpen

X - Ze kan vast goed leidinggeven

V - Vrouwen willen gewoon lekker verzorgen

X - Vrouwen bepalen zelf wel wat ze willen

V - Ze moeten van onze vrouwen afblijven

X - Onveiligheid begint aan de talkshowtafel

V - Voetbal is geen sport voor homo’s

X - Homohaat en lhbtiq+ intolerantie nemen toe

V - Anti-fascisten zijn terroristen

X - Fascisten zijn een bedreiging voor Nederland

V - Gestoorde gek, katholieke gluiperd, heks

X - Huichelaar

V - Tuig van de richel

X - Onafhankelijke journalistiek is essentieel

V - Seksuele indoctrinatie van onze kinderen

X - De Week van de Lentekriebels is leuk en belangrijk

V - Linkse rechters moeten naar Het VolkTM luisteren

X - Trias Politica betekent scheiding der machten

V - Stop een kaars in die vrouw

X - Stop een kurk in die man

V - Dat zijn gewone normale bezorgde burgers

X - Ik maak me ernstige zorgen

V - Nederland is vol

X - Nederland is volledig van het padje

