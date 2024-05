Maaltijdboxen zijn tot vier keer zo duur als gewone boodschappen en dat is niet het enige nadeel Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 435 keer bekeken • bewaren

Maaltijdboxen zijn extreem duur in vergelijking met gewone boodschappen. De aan huis bezorgde dozen, van merken als Hello Fresh, bevatten recepten met bijbehorende afgemeten ingrediënten en zijn gericht op mensen die moeite hebben hun leven in te richten of kampen met een gemaksverslaving. De maaltijdboxen wonnen snel aan populariteit tijdens de pandemie toen veel mensen vaker zelf moesten koken.

In zo'n doos zitten groenten, vlees en of vis met kleine hoeveelheden saus en kruiden die precies genoeg zijn om volgens het bijbehorende recept een maaltijd te bereiden. De Britse zondagskrant The Observer onderzocht de inhoud van de dozen en ontdekte dat gewoon boodschappen doen aanzienlijk goedkoper is, zelfs als je grotere hoeveelheden van de ingrediënten in huis moet halen, zoals een hele fles saus in plaats van twee eetlepels.

The Observer vergeleek de inhoud met de prijzen van de populairste Britse supermarkt Tesco. Bij de ook in Nederland verkrijgbare doos van Green Chef kwamen de doosmaaltijden uit op 9,65 euro per persoon. Met supermarktboodschappen kostte het een recept voor chili con carne 2,49 euro per persoon als de ingrediënten afgemeten werden. Maar zelfs als de volle prijs werd gerekend - een heel pak kaas in plaats van 60 gram - was het nog bijna de helft goedkoper: 5,60 euro. Bij het andere recept, met varkensvlees, was de supermarktprijs 3,66 euro in plaats van de 9,65 voor de doosmaaltijd.

Bij Hello Fresh, een zusterbedrijf van Green Chef, was het verschil ook groot. De doosmaaltijden kosten per stuk 7,90 euro maar met gewone supermarktboodschappen is de consument slechts 2,47 euro kwijt voor hetzelfde resultaat.

The Observer rekende de kosten voor bezorging niet mee omdat die niet altijd betaald hoeven worden. De journalisten constateerden nog een ander voordeel van zelf boodschappen doen. Dan kan de consument de kwaliteit van de ingrediënten beoordelen. Die liet bij de boxen ook nog wel eens te wensen over.