Maakt Yesilgöz zaterdag op het VVD-congres haar terugtreden bekend?

In de huiskamer van rechts Nederland rijzen de zorgen over het lijsttrekkerschap van Yesilgöz. Bij Vandaag Inside pleit onderbuikspreekpop Johan Derksen voor haar terugtreden. "Dat moet ze wel zelf doen." Zaterdag vindt in Den Bosch het VVD-verkiezingscongres plaats. Dat zou voor Yesilgöz moment zijn om net als Joe Biden vorig jaar laat in de race een stap terug te doen, in een poging het tij dat de partij dreigt te verzwelgen te keren. Een nieuwe lijsttrekker zou de dynamiek van de campagne in één klap kunnen veranderen. Volgens een van haar potentiële opvolgers, de Rotterdamse wonderboy Vincent Karremans die een heel andere politieke stijl voorstaat, heeft de partij gewoon een slechte zomer.