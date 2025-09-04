Maakt Yesilgöz zaterdag op het VVD-congres haar terugtreden bekend?

In de huiskamer van rechts Nederland rijzen de zorgen over het lijsttrekkerschap van Yesilgöz. Bij Vandaag Inside pleit onderbuikspreekpop Johan Derksen voor haar terugtreden. "Dat moet ze wel zelf doen." Zaterdag vindt in Den Bosch het VVD-verkiezingscongres plaats. Dat zou voor Yesilgöz moment zijn om net als Joe Biden vorig jaar laat in de race een stap terug te doen, in een poging het tij dat de partij dreigt te verzwelgen te keren. Een nieuwe lijsttrekker zou de dynamiek van de campagne in één klap kunnen veranderen. Volgens een van haar potentiële opvolgers, de Rotterdamse wonderboy Vincent Karremans die een heel andere politieke stijl voorstaat, heeft de partij gewoon een slechte zomer.
Voetbal-expert Derksen is daarentegen wel zeer te spreken over de nieuwe talkshow Pauw & De Wit. De talkshow bood maandag bij de aftrap ruim podium aan de ultrarechtse partij JA21 met de twee kandidaten Coenradie en Eerdmans. "Dat heeft hen enorm geholpen." Eerder al toonde Pauw zich op zijn beurt een bewonderaar van Derksen.
Rechts Nederland wordt royaal bediend door de televisiemedia. Een inventarisatie door de Volkskrant laat zien dat op het beeldscherm het rechtse geluid dominant is. ‘De angst om te links te zijn speelt al jaren een grote rol’.
Meer over:kijk nou, dilan yesilgöz, vvd, media
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.