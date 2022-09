'Maak Wopke Hoekstra minister van Landbouw' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole becommentariëren ook deze week weer alle crisissen die Den Haag beheersen of dat zouden moeten doen. Zoals bijvoorbeeld de frikandellencrisis waar de Telegraaf alarm over sloeg. Er dreigt een tekort aan de populaire snack. Francisco van Jole stelt dat deze crisis laat zien hoe je een uitweg kan vinden. "Frikandellen worden gemaakt van slachtafval. Dat kan je gemakkelijk vervangen door plantaardige ingrediënten. Niemand die het merkt en zo kun je in de veestapel snijden en de stikstofcrisis oplossen. Het mes snijdt aan twee kanten, om in slagerstermen te spreken."

Daarna vertelt Peter Kee hoe minister van Landbouw Staghouwer naar zijn ontslag struikelde. "Donderdag is hij tijdens het kabinetsberaad echt afgeranseld. Hij zegt dat hij zelf tot het inzicht is gekomen dat hij ongeschikt is maar het lijkt alsof hij daarbij toch wel geholpen is."

Volgens Kee kan het nog weken gaan duren voordat er een opvolger is. Van Jole ziet wel mogelijkheden. "Schuif met de posten binnen het kabinet. Geef Buitenlandse Zaken aan de ChristenUnie en zet Wopke Hoekstra op Landbouw. Hij heeft dat dossier al naar zich toegetrokken en kan dan op die post zijn leiderschap tonen en zijn achterban de goede kant op leiden." Kee zegt dat hij Hoekstra graag op Landbouw zou zien maar acht het een onwaarschijnlijk scenario. Van Jole stelt daarop voor dan een buitenstaander aan te trekken van een andere partij, net als in 2020 met de coronacrisis PvdA'er Van Rijn werd binnengehaald op Medische Zorg. "Neem iemand die deskundig is op het gebied van andersoortige landbouw. Die hebben ze bijvoorbeeld wel bij GroenLinks."