'Maak klimaatontkenning strafbaar want het is een bedreiging voor de veiligheid', klinkt het na gruwelijke hagelstorm Nieuws • Gisteren • leestijd 2 minuten • 602 keer bekeken • bewaren

Het ontkennen van klimaatverandering moet strafbaar worden. Dat stelt de leider van de Italiaanse Groenen, Angelo Bonelli, voor. De parlementariër gaat daartoe een wetsvoorstel indienen. Volgens Bonelli maakt de ultrarechtse Italiaanse regering zich schuldig aan dit vergrijp, meldt het Italiaanse persbureau Ansa, onder meer door klimaatbeleid als een complot te beschouwen. Italië kampte ook vandaag weer met heftige uitbarstingen van noodweer waar een groot aantal gewonden door viel. Hagelstenen sloegen dwars door daken heen en vernielden onder meer talloze auto's en ramen. Volgens Bonelli vormt het ontkennen van de door menselijk handelen aangejaagde klimaatverandering een bedreiging voor het land.

Op beelden is te zien dat het door de enorme hagelstenen uiterst gevaarlijk was om buiten te zijn.

"Italië is een hotspot geworden voor het klimaat met een toenemend aantal gevallen extreme weergebeurtenissen die over het hele land ernstige schade hebben veroorzaakt. Woeste stormen met hagelstenen zo groot als tennisballen hebben huizen vernietigd, auto's en gewassen in Veneto en Trentino. 110 mensen zijn gewond geraakt terwijl in het zuiden en midden van het land temperaturen tot boven de 40 graden stijgen."

Bonelli is geschokt door de "klimaatontkennende, klimaat zal me een zorg zijn"-houding van de regering Meloni en eist dat er gekeken wordt naar de 10 miljard euro schade die alleen al dit jaar in het land is veroorzaakt door extreem weer, bovenop de 5,6 miljard euro schade die de landbouwsector vorig jaar leed als gevolg van de klimaatcrisis.

Premier Giorgio Meloni ontkent dat haar regering klimaatverandering ontkent maar wil een "pragmatische benadering" van de almaar aanzwellende klimaatcrisis. In de praktijk heeft haar regering zich in Europa verzet tegen het nemen van klimaatmaatregelen, zoals het invoeren van een richtlijn voor energiezuinige huizen. Ook keert ze zich tegen het plan om de verkoop van auto's met brandstofmotoren in de toekomst uit te faseren.

RTL Nieuws interviewde een Nederlandse vakantieganger die overvallen werd door het noodweer dat plotseling opstak en een ravage aanrichtte op de camping in Noord-Italië:interviewde een Nederlandse vakantieganger