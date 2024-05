Maak Eric van der Burg premier in een coalitie met GroenLinks-PvdA Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 466 keer bekeken • bewaren

Jan Dirk Snel doet een prima voorstel.

Een jaar of twintig geleden kwam ik Jan Dirk Snel regelmatig tegen. We speurden allebei naar schatten op de donderdagse boekenmarkt in Den Haag en dan vooral in de categorie drie voor €5. Anders is het geen sport meer.

We raakten dan meestal in gesprek over de actuele politiek. Ik associeerde Jan Dirk een beetje met het CDA en een van elk fanatisme ontdaan calvinisme maar eigenlijk viel hij niet te plaatsen: in genen dele omwentelingsgezind kwam hij regelmatig op onverwachte wijze uit de hoek.

We zijn elkaar al lang uit het oog verloren behalve dan dat ik hem volg op X en een beetje op zijn blog. Uit de foto blijkt dat hij behoorlijk is afgevallen maar in zijn denken valt geen verandering te bespeuren. Jan Dirk Snel – Amsterdammer in hart en nieren – kon rondhangen op de Haagse boekenmarkt omdat hij allerlei tijdelijke adviesfuncties bekleedde bij verschillende ministeries. Om dat goed te kunnen moet je niet als een olifant door de porseleinkast stampen maar wel nu en dan onverwachte dingen zeggen en doen. Dat beschouwt de omgeving dan als een eyeopener.

Je herkent dat in zijn huidige tweets. Jan Dirk Snel is een gouvernementeel mens gebleven die graag orde en matiging om zich heen ziet. Braverik. Maar ineens zit er dan iets bijzonders tussen zijn meningen zoals deze tweet van woensdag:

Dit is een briljante gedachte. In woorden die Jan Dirk zelf nooit zou kiezen: we geven Jut en Jul hun congé. De pogingen om een kabinet te vormen met extreem rechts worden als onhaalbaar opgegeven. Bisschoppen sturen priesters die conflict veroorzaken naar Rome om te studeren. In navolging daarvan zou de VVD faalprinses Dilan Yesilgöz een mooie functie kunnen bezorgen bij de Liberale Internationale, die is gevestigd op het adres Whitehall Place 1, Londen. Tegelijk wijst de meerderheid van de Tweede Kamer Eric van der Burg aan als formateur van een nieuw kabinet.

Hij is best een rechtse bal maar tegelijkertijd wars van elk bestuurlijk onfatsoen. Hij durft verantwoordelijkheid te dragen. Anders neem je een gegarandeerde afbrandfunctie als staatssecretaris voor asielzaken niet op je. In zijn dossiers ziet hij de kansen en niet de bedreigingen. Hij is soepel en positief ingesteld.

Men is het de laaste maanden vergeten maar Van der Burg geniet binnen zijn VVD groot vertrouwen. Hij stond niet voor niets hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Kortom, deze man zonder verkramptheid is de aangewezen persoon om een kabinet tot stand te brengen dat niet na zes maanden ruzie begint en tegelijk kan rekenen op een stabiele meerderheid. De kern daarvan zou gevormd moeten worden door drie partijen: VVD, NSC en GroenLinks-PvdA. Samen hebben die 69 zetels. Daarom is ook D66 nodig. Dan berust het kabinet Van der Burg op een meerderheid van 78 zetels.

In zo'n kabinet zou ruime overeenstemming moeten bestaan over de bestuurlijke vernieuwing zoals Pieter Omtzigt die voorstaat. GroenLinks-PvdA zal in moeten leveren om wat ik voor het gemak maar het linksere deel van de agenda noem vanwege eisen die VVD en D66 stellen. Met Frans Timmermans valt daarover zeker een compromis te sluiten. En tot een menselijk én realistisch asielbeleid dat sterk steunt op intereuropese samenwerking valt ook te komen.

Kortom, een kabinet-Van der Burg is onze beste hoop op een toekomst waarin de grote crises van Nederland eindelijk worden aangepakt in plaats van dat men besluitvorming voor zich uit schuift.

PVV en BBB tenslotte kunnen dan de komende vier jaar doen waar ze het beste in zijn: jouwen en spreekkoren aanheffen in de F-side van de politieke arena.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put gesloten.