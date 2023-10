Maak een vuist tegen antisemitisme en islamofobie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 175 keer bekeken • bewaren

Politici in Nederland zijn medeverantwoordelijk voor het klimaat wat zich in het hele land ontvouwt.

In Nederland woedt momenteel een intense discussie over de vreselijke oorlog tussen Hamas en Israël. Verschillende groepen staan daarin lijnrecht tegenover elkaar, wat heeft geleid tot verhitte emoties. Met de aanstaande verkiezingscampagne in zicht zullen bepaalde politieke partijen proberen om hieruit politiek gewin te halen, ten koste van zowel moslims als joden. Sterker nog, daar zijn partijen helaas al mee bezig. We moeten deze polarisatie een halt toeroepen en er moet vanuit de politiek en de samenleving zo snel mogelijk een vuist worden gemaakt tegen antisemitisme en tegen islamofobie.

Wat er op dit moment in de Levant gebeurt, valt niet goed te praten. Onschuldige burgers zijn de dupe van een stel machtswellustelingen die alles op alles lijken te zetten om een dubieus doel te bereiken. Een onmiddellijk staakt-het-vuren zou essentieel zijn om verdere onnodige burgerdoden te voorkomen, maar een realistische oplossing lijkt helaas ver weg. De buurlanden van Israël en Palestina zullen daarbij ook niet te helpen om het conflict tot stilstand te brengen. In Libanon lijkt Hezbollah zelfs mee te gaan doen met de oorlog. Deze oorlog is en blijft een verwerpelijke situatie. Maar wel een situatie waarover de discussie zeker gevoerd moet worden.

Bij het voeren van die discussie is het van belang om te bedenken dat dit conflict zich ver van de Nederlandse grenzen afspeelt. Helaas lijkt de impact ervan zich wel in ons land te manifesteren op zeer onwenselijke manieren. Er zijn meldingen van Joodse kinderen die vanwege antisemitisme gedwongen werden om van school te veranderen en islamofobie steekt opnieuw de kop op in de media en vooral op sociale media. Dit is verwerpelijk en past absoluut niet bij de normen en waarden die in Nederland als een baken van licht boven de verschillen zouden moeten staan.

Politici in Nederland zijn medeverantwoordelijk voor het klimaat wat zich in het hele land ontvouwt. Zij horen het juiste voorbeeld te geven en zij horen nu een duidelijke boodschap over te brengen dat Nederland een multiculturele samenleving is, waarin iedereen veilig zijn of haar geloof moet kunnen uitoefenen, waarin niemand wordt gediscrimineerd. We hebben hier namelijk echt te maken met een hardnekkig probleem. Als deze antisemitische en islamofobe sentimenten niet onmiddellijk de kop in worden gedrukt, dan krijg je absoluut geen ideale samenleving.

Het conflict in het Midden-Oosten is verschrikkelijk en er moet over gepraat worden, een discussie kan simpelweg niet ontweken worden en dat hoort ook niet ontweken te worden. Maar laat in die discussie wel het verschil blijken tussen de regering in Israël en de Nederlandse Joden die hier al decennialang wonen. Laat het verschil zien tussen Hamas wat zich in Palestina bevindt en Nederlandse moslims die hier al decennialang wonen. Het dagelijks leven van mensen in Nederland moet niet gehinderd worden door intimidatie en daar moet het in deze verkiezingscampagne ook over gaan. Het gaat hier namelijk niet over statistieken, maar over doodgewone mensen.