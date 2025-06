Maak dit land weer missionair, stop met het subsidiëren van verwoestende landbouw Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker

Gisteren werd in Den Haag de petitie Landbouw, geen Roofbouw aangeboden aan de Kamercommissie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. De petitie roept de politiek op te stoppen met het steunen en subsidiëren van verwoestende landbouw en beleid te maken met en voor de boeren die toewerken naar een rechtvaardig, biodivers en klimaatneutraal landbouwsysteem. Tijdens de bijbehorende manifestatie op het Anna van Buerenplein zei ik het volgende:

“Vandaag gaan we het niet hebben over hoe het niet moet, daar gaat het altijd al over, zo vaak dat het de normaalste zaak van de wereld is geworden. ‘50.000 kippen dood bij stalbrand!’ Gelukkig had de boer er nog 250.000 over, hij had er in totaal 300.000. Mensen vonden het zielig voor de boer, ze kenden hem, het was Boer John, van Boer Zoekt Vrouw. Ja, Boer John was er best emotioneel over, over het verlies van zijn 50.000 kippen, ze hadden geslacht moeten worden, nu gingen ze op een verkeerde manier dood.

Mensen halen hun schouders op bij het lezen of horen van zo'n bericht, het is zo gewoon geworden. Alle preventieve ruimingen van vee en pluimvee, het is niet meer dan klein nieuws. Dat geldt voor alles in de veeteelt en landbouw, behalve voor boerenblokkades van snelwegen. Hadden wij maar groene XR-trekkers.

De agrolobby heeft zich in de politiek genesteld en spant de burger voor zijn stinkende gierkarretje, als stemvee om het echte vee uit te melken en de burgers te voorzien van goedkope burgers, ham, beef, cheese of chicken. Dat Is misschien vandaag wel lekker voor de burger, maar hij gaat er het zuur van krijgen, hij gaat er een enorme prijs voor betalen, als er niet snel wezenlijk iets verandert.

Het kabinet is nu demissionair, maar dat maakt niet veel uit, we leven al jaren in een demissionair land, waar landbouw roofbouw is. Heel veel mensen weten dat, ook mensen die het systeem in stand houden, ja natuurlijk, ze zijn niet gek, maar ze laten het zo omdat ze een dikke vinger in de gier hebben, het is voor hun pig business as usual, ze zijn krachtvoerpatsers of eierleiders. Het zijn industriëlen die zich voordoen als boer, die ons idyllische plaatjes voortoveren en in slaap sussen met mooie lieve boerentafereeltjes. Alles is ambachtelijk en rustiek, zo rustiek. En wij? Wij denken dat groen gras is, maar groen is zoveel meer dan dat.

Er zijn ook politici die het weten, dat het zo niet langer gaat, dat deze manier van landbouw bedrijven failliet is. Misschien weten ze diep in hun hart het allemaal wel, maar ze klampen zich vast aan het oude, het oude is hun strohalm, Ze houden niet van verandering en hun veronderstelde kiezers ook niet, daarom zijn ze zo met elkaar bezig, ze overschreeuwen de roep om verandering.

En intussen hebben we nog maar een kwart van de insecten over ten opzichte van 30 jaar geleden. Het is ontzettend raar dat niet iedereen door deze cijfers in de hoogste alarmstand schiet, maar ook dat is normaal, het nieuwe normaal van raaigras, overweldigende gierstank en uitrijdagen.

De mens denkt dat hij boven de natuur staat, maar hij staat er midden in, hij is deel van het ecologisch systeem, hij verplastict, verp-fast en verglyfosaat. Hij krijgt luchtwegklachten, Parkinson, Alzheimer, hij richt ongelofelijk veel dierenleed aan en hij woont de bodem uit. Dat kan allemaal anders en dat is in ieders belang, ook in het belang van mensen met een vinger in de gier, ook van lobbypolitici. Iedereen ademt dezelfde lucht en drinkt zelfde water. Niets aan gezondheidsklachten blijft rechtse mensen bespaard. Weet dat, hoor dat, laat de schellen van je oren vallen en luister, luister naar al die wetenschappers en boeren, naar iedereen die bewijst dat een rechtvaardig landbouwsysteem kan.

Weg met die dooddoener, niks no farmers no food, nee, het is: real farmers, real food. De kerntaak van de overheid is het bevorderen van het welzijn van haar burgers, al haar burgers, en daar heeft zij zich aan te houden.

Het land zit op slot, dat komt door de angst voor verandering. Door angst zijn al twee kabinetten gevallen, angst wurgt vooruitgang. Op angst wordt altijd maar weer gehamerd, angst wordt verspreid, maar zoals je angst kan verspreiden kan je dat ook doen met hoop, met geloof en zin in een betere toekomst voor mens en dier.

Wat is er nou leuker dan een levende bodem, schoon water en frisse lucht. Laten we ons land opnieuw inrichten. Het is net zoiets als je huis opruimen. Je hebt er geen zin in, je denkt hè nee, ik leef al jaren in het stof en de rotzooi, dat gaat toch goed? Maar als je opgeruimd hebt denk je: Dat had ik al veel eerder moeten doen. Dus kom op en maak dit land weer missionair!”

Alle info over de campagne vind je op www.landbouwgeenroofbouw.nl.

