Lyriek is de moeder van de politiek

De bekendste dichtregel van Lucebert is: “Alles van waarde is weerloos”. Deze zin staat o.a. in grote neon letters op het dak van de Willem Kooning-academie in Rotterdam. Die regel “alles van waarde is weerloos” is vaak geparafraseerd. Ook door mij en wel in optimistische zin: “Alles van waarde is weerGAloos!” Pessimistisch door een anonymus in de regel-in-neon “Van alles is weer waardeloos...” die sinds 1997 ‘prijkt’ aan een kunstbroedplaats op Rotterdam-Zuid.