Lula zweert dat Brazilië zich weer gaat inzetten om het klimaat te redden

Lula is nog niet officieel geïnstalleerd als president maar was speciaal door de organisatie uitgenodigd, schrijft de VRT. De rockster van het klimaat, zoals wel gezien wordt, was een zeer welkome gast op de conferentie. De zaal waar hij zijn speech hield was afgeladen. Hij ging in op de verwoestingen die zijn voorganger, een notoir klimaatontkenner, heeft aangericht. “Ik ben hier vandaag om te zeggen dat Brazilië klaar is om opnieuw deel te nemen aan de uitdaging om een gezondere planeet te bouwen. In 2021 is er 13.000 vierkante kilometer van het Amazonewoud ontbost. Die vernietiging zal zich niet meer herhalen. Milieumisdrijven zijn griezelig sterk gegroeid onder de vorige regering. We zullen de toezichtsorganen versterken. En we zullen illegale activiteiten bestraffen: mijnbouw, houtkap en landbouw.””