Lula vergelijkt Israëlisch geweld tegen Palestijnen met de Holocaust

De Braziliaanse president Lula da Silva, een van de meest vooraanstaande linkse wereldleiders, beschuldigt Israël van het plegen van genocide tegen de Palestijnen in Gaza, meldt onder meer Al Jazeera. "Wat er gebeurt in Gaza is geen oorlog," zei hij tegen journalisten op een top van de Afrikaanse Unie in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. "Het is geen oorlog van soldaten tegen soldaten. Het is een oorlog tussen een zeer getraind leger en vrouwen en kinderen. Wat er gebeurt in Gaza met de Palestijnen is nooit eerder vertoond maar wel gebeurd: toen Hitler besloot de Joden te vermoorden."