Lula roept op tot internationale interventie om Israëlische en Palestijnse kinderen te beschermen

De linkse president van Brazilië Luiz Inacio Lula da Silva, beter bekend als Lula, wil dat er een internationale humanitaire interventie komt om de kinderen in het oorlogsgebied aan het oosten van de Middellandse Zee te beschermen. Via X, voorheen Twitter, doet hij een beroep op de Verenigde Naties om zo'n missie te lanceren.

In een automatische vertaling door Google Translate luidt die:

Ik wil een beroep doen op de secretaris-generaal van de VN @antonioguterres en de internationale gemeenschap, zodat we gezamenlijk en dringend alle middelen kunnen inzetten om een einde te maken aan de ernstigste schending van de mensenrechten in het conflict in het Midden-Oosten.