Luisteren in plaats van gehoorzamen

Alfred Blokhuizen Voormalig GroenLinks-statenlid ZH

Vanzelfsprekend wens ik u het allerbeste toe in het nieuwe jaar. Ook de reaguurders op sociale media die me voor van alles en nog wat uitmaken. Noemde u mij in 2025 onder meer in alle hoffelijkheid een cultuurnazi, aandachtshoer, NSB-er, landverrader of wenste u mij hartstikke dood? Het is u vergeven. We gaan dit jaar weer met een schone lei van start. Maar u mag mij gerust een moslimknuffelaar blijven noemen. Er is niets mis met knuffelen. Dat zouden ook die anonieme reaguurders vaker moeten doen. Daar word je gelukkiger van.

Maar even een stapje terug. Vorig jaar kenden we tal van demonstraties tegen plannen om asielzoekers op te vangen. In mindere mate gingen mensen ook ruig tekeer tegen het plaatsen van windturbines. Met veel verbaal, maar vaak ook echt geweld maakten mensen duidelijk wat ze van de situatie vonden. Op hoge, vaak ook totaal ongepaste, toon eiste men dat er naar hen wordt “geluisterd”, want dat werd nooit gedaan. Dat zeggen ze steeds, maar ik zag altijd raads- en Statenleden die keurig naar de betogers luisterden. Soms was het een handvol, soms waren het (vele) tientallen ‘burgers’. Toch namen de volksvertegenwoordigers meestal een meer afgewogen beslissing.

Soms liet men zich toch intimideren en veranderden de politici hun stemgedrag. In dit geval werd er niet naar de mensen geluisterd, maar werden ze ondemocratisch gehoorzaamd. Want dat is wat de betogers eisen! Ze willen geen luisterend oor, maar een gehoorzamende volksvertegenwoordiging of burgemeester. Maar dat zeggen de grofgebekte en vuurwerksmijtende lieden natuurlijk niet. Gehoorzamen, anders zwaait er wat!

Daarom wens ik voor het nieuwe jaar u, de politici en mijzelf een werkend luisterend oor toe. Ook de demonstranten en geweldplegers wens ik dat luisterende oor toe. Een gehoororgaan dat accepteert dat de woorden van de andersdenkenden er ook toe doen, evenveel waarde hebben en dat het aantal decibels waarmee ze worden geuit er niet toe doet. Krachttermen gebruiken en afdreigen helpt ook niet echt.

Ik wens iedereen dus een jaar toe waarin we terugkijken, maar ook vooruit. Bekijk het dan zó: 2025 was het jaar van gehoorzamen, 2026 wordt het jaar van luisteren.

