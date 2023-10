'Luie, domme politiek van Dilan Yesilgöz die campagne voert over de lijken in Israël en Palestina' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1015 keer bekeken • bewaren

Zondag, een dag na de verschrikkelijke terreuraanslagen door Hamas, werd aan tafel bij Op1 gesproken over de situatie daar en over het buitensporige geweld van het Israëlische leger tegen de hele bevolking van Gaza. Te gast waren VVD-leider en demissionair minister van Justitie Dilan Yesilgöz, de Palestijns-Nederlandse journalist Radi Suudi, en oud-diplomaat Berber van der Woude.

Tijdens het gesprek kwam het tot een harde aanval van Yesilgöz op Van der Woude, die 14 jaar voor het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gewerkt, zowel ls beleidsadviseur en diplomaat in conflictgebieden. In die hoedanigheid werkte ze twee jaar lang in Ramallah en woonde in Oost-Jeruzalem. In tegenstelling tot de VVD-leider, iemand met kennis van zaken over het gebied.

Van der Woude veroordeelde de terreuraanslagen door Hamas ondubbelzinnig, maar plaatste het geweld daarnaast in de context van een decennialange onderdrukking door de Israëlische staat. Dat was tegen het zeer been van de Yesilgöz die de duiding door de expert aan tafel ‘moreel verwerpelijk’ noemde.

Op LinkedIn schreef Van der Woude daar al over:

‘We willen niet weer terugvallen in de ‘oude normaal’ waarin deze extreme afschuwelijkheden periodiek blijven gebeuren terwijl een volk elke dag de keel wordt dichtgeknepen. En dus moeten we snappen waar deze uitbarstingen vandaan komen. Oftewel: we moeten geen begrip tonen voor de daden, we moeten wel begrijpen in welke context ze gebeuren. Daarvoor is inlevingsvermogen nodig in de belangen en posities van álle betrokken actoren.



Vanaf de eerste seconde dat ik dat punt maakte viel onze demissionair VVD-minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgoz mij aan. Ze vond het moreel verwerpelijk dat ik nu, nu we mogelijk op het punt staan meegesleept te worden in een nieuwe totale escalatie in het Midden-Oosten, een pleidooi maakte voor begrip van de feiten.



Dat het voor mij en mijn tafelgenoot Radi Suudi bepaald geen prettig gesprek was en ik sindsdien word bestookt met online #haat is maar nevenschade. Maar dit is de minister die nu verantwoordelijk is voor onze binnenlandse veiligheid en die straks mogelijk #premier wordt.’

Van der Woude sloot haar bericht af met de wens:

‘Wijs in deze situatie is luisteren naar de experts, niet naar de volksmenners. Wijs in deze situatie is denken aan consequenties op de langere termijn en niet alleen aan de onmiddellijke bevrediging van een hevig verlangen naar wraak. Wijs in deze situatie is empathie, ook voor de mensen die niet op je lijken.’

In De Nieuws BV ging Van der Woude nog eens in op de aanval van Yesilgöz.