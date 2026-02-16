Luguber Nederlands meesterwerk aangetroffen in woning Epstein Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 816 keer bekeken • Bewaren

De regionale zender NH Nieuws bericht over een opmerkelijke vondst in een van de woningen van de beruchte seksueel crimineel Jeffrey Epstein die honderden meiden misbruikte, waaronder minderjarigen. Hij had een schilderij van de Hollandse meester Cornelis van Haarlem (1562-1638) boven de ingang van zijn verblijf hangen. Het origineel is te zien in het Frans Hals Museum in Haarlem.

Het gaat om een groot drieluik uit 1591 dat de 'Kindermoord van Bethlehem' uitbeeldt. Dat bijbelse verhaal gaat over koning Herodes die bij het vernemen van de geboorte van Jezus, aangeprezen als nieuwe koning, opdracht gaf uit voorzorg alle jonge jongetjes in de omgeving te vermoorden.