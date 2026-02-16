Luguber Nederlands meesterwerk aangetroffen in woning Epstein

De regionale zender NH Nieuws bericht over een opmerkelijke vondst in een van de woningen van de beruchte seksueel crimineel Jeffrey Epstein die honderden meiden misbruikte, waaronder minderjarigen. Hij had een schilderij van de Hollandse meester Cornelis van Haarlem (1562-1638) boven de ingang van zijn verblijf hangen. Het origineel is te zien in het Frans Hals Museum in Haarlem.
Het gaat om een groot drieluik uit 1591 dat de 'Kindermoord van Bethlehem' uitbeeldt. Dat bijbelse verhaal gaat over koning Herodes die bij het vernemen van de geboorte van Jezus, aangeprezen als nieuwe koning, opdracht gaf uit voorzorg alle jonge jongetjes in de omgeving te vermoorden.
In de Epstein-files is mailverkeer uit 2011 te lezen, waarin een assistent van de overleden zakenman aan een bedrijf vraagt om een replica van dit werk te maken. Het moet bijna drie bij drie meter zijn en kost 2.000 dollar om te laten maken. In dat jaar was Epstein al eerder veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarigen. (....) "Het is volstrekt ironisch dat zo'n wreed iemand als Epstein zo'n schilderij wil hebben, wat juist een waarschuwing tegen de wreedheid", vertelt Christi Klinkert, Senior Conservator Oude kunst van het Frans Hals Museum.
Meer over:jeffrey epstein, kunst, kijk nou
