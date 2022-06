Luchtvervuiling enorme sluipmoordenaar: dodelijker dan alcohol, aids en oorlog

Die twee verloren levensjaren zijn een wereldwijd gemiddelde. In gebieden met veel luchtvervuiling, zoals de Indiase hoofdstad Delhi, leven mensen bijna tien jaar korter als gevolg van de beroerde luchtkwaliteit.

Vieze lucht is verantwoordelijk voor meer verloren levensjaren dan de belangrijkste andere massamoordenaar: tabak. Door sigaretten leven de ruim 7 miljard wereldbewoners gemiddeld 1,9 jaar korter. De grote impact van luchtvervuiling is toe te schrijven aan het feit dat we allemaal vervuilde lucht inademen, terwijl tabak hoofdzakelijk slachtoffers maakt onder de 1,1 miljard mensen die roken.