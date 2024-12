Luchtmacht onderschept bommenwerpers, Russische acties nemen schrikbarend toe Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 402 keer bekeken • bewaren

Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen hebben boven de Oostzee Russische vliegtuigen onderschept die het NAVO-luchtruim naderden. Dat heeft minister van Defensie Ruben Brekelmans bekendgemaakt. Ook twee Russische straaljagers werden onderschept. De Nederlandse F-35's, voorheen bekend als JSF, zijn op missie in Estland om de oostgrens van het NAVO-gebied te bewaken.

In Estland heerst bezorgheid over een nieuw fenomeen. Er verschijnen enorme zeppelins aan de Russische kant van de grens, schrijft HLN. Niemand weet waar de luchtschepen toe dienen:

De verschijning van de zeppelins veroorzaakt ook onrust bij de bevolking. In Tallinn, de Estse hoofdstad, vrezen veel inwoners dat het een voorbode kan zijn van een Russische aanval. “We denken er constant aan. Onze premier heeft gezegd dat we veilig zijn als Oekraïne wint. Maar als dat niet gebeurt, zitten we diep in de problemen. Dat is een angstaanjagende gedachte”, vertelde een vrouw aan ‘The Telegraph’.

NRC meldt dat er in 2024 een sterke toename was van steeds agressievere Russische operaties in Europese landen. Daarbij gaat het niet alleen om sabotage en desinformatie maar ook om aanslagen, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Leiden.

De hoeveelheid aanslagen, sabotagepogingen en pesterijen waarmee het Westen de laatste jaren te maken kreeg, is inmiddels even gevaarlijk als omvangrijk, zegt Bart Schuurman. (...) Westerse politici en militairen waarschuwen al veel langer voor de zogeheten ‘hybride oorlogsvoering’ door Rusland. Vorige week donderdag deed NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte dat nog. Toch schrok Schuurman van wat hij tegenkwam. „Er waren ook zeer ernstige kwesties bij, zoals aanslagen op personen en publieke voorzieningen en incidenten in de burgerluchtvaart. Met name het aantal sabotageacties nam snel toe. Tevens schuift het ‘toneel’ op naar het westen, ook richting Nederland.”

Russische verkenningsvluchten, zoals die nu door de F-35's onderschept zijn, kunnen volgens de hoogleraar deel uit maken van de sabotageacties. "Het lijken misschien klassieke spionage-activiteiten, maar bij een echte crisis- of oorlogssituatie kunnen ze – achteraf bezien – heel belangrijk zijn geweest als voorbereidingen van sabotage.” Experts reageren geschrokken op de onderzoeksresultaten omdat het om veel meer acties gaat dan gedacht.