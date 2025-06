'Luchtkasten, sprookjes & fantasie: de échte reden dat het kabinet viel'

'Het klappen van dit kabinet is geen kwestie van een politiek schaakspel. Het is de onvermijdelijke consequentie van een leugen die we onszelf al twintig jaar vertellen', aldus Lisa Loeb in De Nieuws BV. 'De leugen dat elk probleem in Nederland een simpele oplossing heeft, waar de kiezer geen enkel offer voor hoeft te brengen.'