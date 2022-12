Luchtalarm in heel Oekraïne: "meer dan honderd" Russische raketten afgevuurd

Oekraïne is donderdag het doelwit van een spervuur aan Russische raketten. In het hele land luidt het luchtalarm en in steden als Kyiv, Charkiv en Odessa zijn explosies waargenomen. Vermoedelijk van luchtafweergeschut. Volgens een adviseur van president Zelensky zijn er “meer dan honderd raketten” op Oekraïne afgevuurd.

Adviseur Oleksiy Arestovych waarschuwde via sociale media voor de inkomende raketten. Daarbij vermeldde hij dat het luchtafweergeschut zijn werk doet en dat explosies hoogstwaarschijnlijk neergehaalde Russische raketten betreft. In de grote steden is de bevolking opgeroepen om desalniettemin dekking te zoeken en ervoor te zorgen dat mobiele telefoons zijn opgeladen omdat de elektra kan uitvallen. Dat laatste is in grensstad Lviv inmiddels gebeurd. Ook ondervinden de spoorwegen op verschillende plekken in het land hinder van de stroomonderbrekingen.