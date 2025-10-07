Lubach wil songfestival duel tussen Nederland en Duitsland over boycot Israël Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 244 keer bekeken • bewaren

Arjen Lubach lanceerde in zijn show een geniale oplossing voor de patstelling tussen Nederland en Duitsland ten aanzien van het Eurovisie songfestival. Nederland heeft aangekondigd weg te blijven bij dat liedjesfeest als Israël meedoet. Niet alleen omdat het land genocide pleegt op de Palestijnse bevolking maar ook omdat de ultrarechtse regering van Netanyahu de uitslag weet te manipuleren.

De Duitse bondskanselier Merz (CDU) daarentegen wil juist dat zijn land het Europese festival boycot als Israël niet mag meedoen. Als de publieke omroep ARD zijn standpunt overneemt wordt het dus een festival zonder Duitsland of zonder Nederland. Wat te doen? Bekijk wat Lubach voorstelt.